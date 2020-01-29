Неудачный авиаперелет помог пассажирке похудеть на 76 кг: фото

Женщина утверждает, что до этого она неоднократно садилась на диеты, но быстро набирала сброшенный вес

Келси Бонас Фото: instagram.com/itsamommythang

32-летняя Келси Бонас из американского Онтарио смогла похудеть без вреда для здоровья на 76 килограммов после неприятного инцидента в самолете, когда ей пришлось "унижаться перед стюардессами и пассажирами, выпрашивая удлинитель ремня безопасности". Женщина утверждает, что неоднократно садилась на диеты, но быстро набирала сброшенный вес.

Келси Бонас Фото: instagram.com/itsamommythang Келси Бонас Фото: instagram.com/itsamommythang Келси Бонас Фото: instagram.com/itsamommythang Келси Бонас Фото: instagram.com/itsamommythang Келси Бонас Фото: instagram.com/itsamommythang Келси Бонас Фото: instagram.com/itsamommythang 1/6

По словам Бонас, она стала полнеть после того, как вышла замуж и переехала в Великобританию. Там американка пристрастилась к фастфуду и поглощала до четырех тысяч килокалорий в день. Келси съедала по утрам два макмаффина, днем обедала двумя бургерами, а перекусывала куриными наггетсами. В результате ее вес достиг 136 килограммов и стал вызывать неудобства, пишет таблоид Daily Mail.

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Женщине удалось похудеть до 60 килограммов лишь после операции шунтирования желудка и отказа от бургеров в пользу более здоровой пищи. "Сама операция тебя не меняет, – объясняет она. – Это лишь средство. Средство, помогающее контролировать рецидивы. Нельзя вдруг проснуться и стать худым. Нужно принимать верные решения".

Напомним, женщина похудела на 60 кг после случая на девичнике.Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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