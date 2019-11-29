"Неудачный фотошоп": Трамп озадачил сеть своим новым фото

Глава американского государства не дал никаких пояснений что вообще значит его пост

Дональд Трамп Фото: Business Insider

Президент США Дональд Трамп, который недавно попал в скандал из-за видео с Меланией, рассмешил своих подписчиков Twitter. Он разместил на своей официальной странице отфотошопленую фотографию себя в образе боксера Рокки Бальбоа из серии популярных фильмов "Рокки". По сюжету кинокартины, главный герой побеждает соперника в поединке за титул.

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Глава американского государства не дал никаких пояснений что вообще значит его пост. И этого хватило, чтобы его сторонники и недоброжелатели начали ломать голову на тему тайных смыслов, зашифрованных в обычной картинке.

Скриншот: twitter.com/realDonaldTrump

"Все не так. Рокки победил Россию, в то время как Трамп продолжает отдавать ей победы", "Что называется неудачный фотошоп", "Напоминаю, что твиты Трампа – это официальные заявления из Белого Дома", "Трамп прокачал мастерство писать пьяным, будучи трезвым", "Есть тысяча вещей, которые я мог бы сказать по поводу этого потрясающего момента президентского безумия, но, черт возьми, я слишком поражен, чтобы даже думать о них", – пишут подписчики Трампа.

К слову, оригинальное фото – это постер к фильму 1982 года Рокки 3 с Сильвестром Сталлоне в главной роли.

Рокки Бальбоа – вымышленный персонаж серии фильмов "Рокки", профессиональный боксёр, тренер и предприниматель. Создатель и исполнитель роли – Сильвестр Сталлоне. По сюжету кинокартины, Рокки родился 6 июля 1945 года, тщательно учился, хотел стать похожим на своего кумира, Рокки Марчиано. Вынужден жить на небольшую зарплату, участвуя в поединках местного клуба.

Ранее "Сегодня" писали, как на лице и волосах Трампа заметили ползающего жука. Также стоит отметить, что Трамп иногда ошибается в микроблогах. Один из самых известных казусов произошел в 2017 году, когда на его странице появилась загадочная надпись "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе". Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален.

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