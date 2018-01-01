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Невероятная схватка белки и змеи попала на видео

Белка пыталась защитить свое потомство от полоза  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Гордая белка. Фото: pixabay
Гордая белка. Фото: pixabay

В Сети появилось видео схватки белки со змеей. Кадрами поделился YouTube-канал ViralHog.

Отмечается, что инцидент произошел 18 сентября 2017 года в американском городе Вирджиния-Бич

Как показано на видео, белка делает несколько выпадов против полоза, который, в свою очередь, пытается обороняться. Действия грызуна автор ролика объяснил защитой потомства. По его словам, белка самостоятельно вытащила пресмыкающееся из своей норы.

Ранее звездой YouTube стал наглейший енот. Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как будет легко отбирать пищу у людей.

Даже когда енот полез в тарелку к молодому человеку, тот, в свою очередь, только сидел и умилялся, а не сопротивлялся наглецу.

Судя по уверенности животного, это "преступление" в его жизни не первое, и точно не последнее.

Также собака, которая не может войти в открытую дверь, взорвала сеть.

О том, как в Киеве белка устроила ДТП, смотрите на видео ниже:

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