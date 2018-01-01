Невероятная схватка белки и змеи попала на видео

Белка пыталась защитить свое потомство от полоза

В Сети появилось видео схватки белки со змеей. Кадрами поделился YouTube-канал ViralHog.

Отмечается, что инцидент произошел 18 сентября 2017 года в американском городе Вирджиния-Бич

Как показано на видео, белка делает несколько выпадов против полоза, который, в свою очередь, пытается обороняться. Действия грызуна автор ролика объяснил защитой потомства. По его словам, белка самостоятельно вытащила пресмыкающееся из своей норы.

Ранее звездой YouTube стал наглейший енот . Меняя родной лес на огни большого города, проворный енот даже не догадывался, как будет легко отбирать пищу у людей.

Даже когда енот полез в тарелку к молодому человеку, тот, в свою очередь, только сидел и умилялся, а не сопротивлялся наглецу.

Судя по уверенности животного, это "преступление" в его жизни не первое, и точно не последнее.

Также собака, которая не может войти в открытую дверь, взорвала сеть.

О том, как в Киеве белка устроила ДТП, смотрите на видео ниже: