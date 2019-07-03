Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

С высоты природное явление выглядело по-особенному завораживающе, говорят очевидцы

Пассажиры встретили полное солнечное затмение на борту лайнера Фото: Pixabay

Аргентинские авиалинии показали захватывающее видео полного солнечного затмения 2 июля, которое увидели пассажиры рейса Буэнос-Айрес – Сан-Хуан. Как рассказали очевидцы, с высоты природное явление выглядело по-особенному завораживающе, особенно когда на пару минут Луна перекрыла солнечный диск и стало видно, как Земля погрузилась во мрак, над которым и было видно лишь тонкий огненный ободок от солнца.



Представители авиакомпанию отмечают, что в рамках подобного мероприятия не стали организовывать исключительно "туристический" вылет ради одного только затмения, ведь едва ли нашлось бы столько желающих переплачивать наверняка немаленькие суммы за один лишь взлет лайнера ради пары фотографий, поэтому самолет выполнял целевой рейс в Сан-Хуан.

Смотрите также в сюжете о том, как на Землю надвигается солнечное затмение:

Напомним, что ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать во время солнечного затмения. Кроме этого, мы показывали фото такого уникального явления, как кровавая Луна.

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