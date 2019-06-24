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Невероятные фото: мужчина выловил гигантскую рыбу-мутанта

В длину "улов" достигает 91 сантиметра, а в весе – 14 килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37
Рыбу-мутанта выловили в США
Рыбу-мутанта выловили в США
Фото: twitter.com/pennewsagency

Огромную рыбу-мутанта выловил в Брейнердских озерах житель американского штата Миннесота. В длину "улов" достигает 91 сантиметра, а в весе – 14 килограммов. 

Как утверждает эксперт из Университета штата Северная Дакота Алек Лакманн, этой рыбе может быть не менее 100 лет. Ученый добавляет, что, хотя особь и выглядит как разросшаяся золотая рыбка, на самом деле она является представителем вида большеротых буффало. 

Смотрите видео: в Ногликском районе лисы воруют богатый улов рыбаков

"Я был действительно шокирован, потому что окрас рыбы был ярко-оранжевым", – рассказывает доктор Лакманн в интервью для Daily Mail. Специалист отмечает, что это может быть результатом внушительного возраста рыбы или же генетической мутацией.

Рыбу-мутанта выловили в США
Фото: twitter.com/pennewsagency
Рыбу-мутанта выловили в США
Фото: twitter.com/pennewsagency
Рыбу-мутанта выловили в США
Фото: twitter.com/pennewsagency
Рыбу-мутанта выловили в США
Фото: twitter.com/pennewsagency
Рыбу-мутанта выловили в США
Фото: twitter.com/pennewsagency
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Рыбак признался, что не стал бы вылавливать рыбу, зная, что она настолько редкий экземпляр. 

Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.

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