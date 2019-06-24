Невероятные фото: мужчина выловил гигантскую рыбу-мутанта
В длину "улов" достигает 91 сантиметра, а в весе – 14 килограммов
Огромную рыбу-мутанта выловил в Брейнердских озерах житель американского штата Миннесота. В длину "улов" достигает 91 сантиметра, а в весе – 14 килограммов.
Как утверждает эксперт из Университета штата Северная Дакота Алек Лакманн, этой рыбе может быть не менее 100 лет. Ученый добавляет, что, хотя особь и выглядит как разросшаяся золотая рыбка, на самом деле она является представителем вида большеротых буффало.
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"Я был действительно шокирован, потому что окрас рыбы был ярко-оранжевым", – рассказывает доктор Лакманн в интервью для Daily Mail. Специалист отмечает, что это может быть результатом внушительного возраста рыбы или же генетической мутацией.
Рыбак признался, что не стал бы вылавливать рыбу, зная, что она настолько редкий экземпляр.
Напомним, ранее в сети появилась фотография 140-килограммового сома, которого поймали в Украине, под Черкассами. Соответствующий снимок на своей странице в Facebook разместил Анатолий Макаренко. Кроме этого, мы сообщали, что в Одесской области браконьер незаконно выловил рыбы на два миллиона гривен.
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