Невероятное видео: ученые нашли в океане гигантское прозрачное яйцо

Исследователям удалось запечатлеть редкий мешок с жидкостью

Группа норвежских ученых из исследовательской экспедиции, которая изучала состояние Северного Ледовитого океана, записала на видео невероятные кадры. Исследователям удалось запечатлеть редкий мешок с жидкостью, в котором находились 10 яиц кальмара. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах видно, как дайвер просвечивает фонариком большое "яйцо". Гигантская гелеобразная масса, по словам ученых, создана кальмаром для защиты многих яиц, содержащихся внутри. Исследователи отмечают, что кальмары, выращенные в лабораторных условиях без образования клейкой массы, были изведены болезнями.

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Морские биологи считают подобное явление уникальным, поскольку мешочки с яйцами очень редко встречаются за пределами глубокого моря и, как правило, существуют в таком виде всего несколько дней, а затем рассеиваются в океане.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в океане ученые обнаружили необычные дымовые кольца. Они являются разновидностью океанических вихрей, диаметр которых достигает нескольких сотен или тысяч километров. Кроме этого, мы рассказывали, как жители Великобритании обнаружили странную сферу в небе над Корнуоллом.

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