Невероятного голубого дракона удалось запечатлеть на фото

Существо заметили посетители национального пляжа Падре-Айленд

Посетители национального пляжа Падре-Айленд в американском штате Техас опубликовали в Сети фотографии редких моллюсков – голубых драконов (голубых ангелов, или глаукусов атлантических – Glaucus atlanticus). Эти необычные создания вырастают до трех сантиметров, они питаются медузами – португальскими военными корабликами (физалиями) и порпитами – организмами, похожими на медуз, пишет газета The Independent.

Представитель парка Джейми Кеннеди заявил, что появление голубых драконов на этом берегу участилось. Его слова подтверждает одна из туристок, чей сын нашел несколько таких моллюсков. "Мой сын Хантер нашел четырех голубых драконов за один день. Он очень хотел потрогать их. Я его не виню, я тоже хотела. Но мы решили, что поскольку не знаем, что это, их лучше не трогать", – рассказывает женщина из города Меса, штат Аризона.

Голубой дракон Фото: Wikipedia

Глаукусы живут в умеренных и тропических водах по всему миру, а чаще всего попадаются на побережьях Австралии и США. Безобидное на первый взгляд существо является хищником. В его рацион входят антомедузы, а также другие моллюски. Любопытно, что представители этого вида – гермофродиты. Каждая особь является обладателем как женских, так и мужских репродуктивных органов. Из-за своей яркой внешности эти моллюски изображали на марках некоторых государств.

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо

Напомним, ранее жительница Нью-Йорка по имени Лия Деннисон вместе со своим возлюбленным гуляла по пляжу Брайтон-Бич и неожиданно обнаружила на побережье неизвестное существо, чей длинный хвост был покрыт шипами, напоминающими зубы, а тело – круглыми наростами.

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