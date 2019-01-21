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Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

Полиция опрашивает гостей в надежде выяснить личность стрелявшего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:43
Невеста получила пулю на свадьбе Фото: freepik
Невеста получила пулю на свадьбе
Фото: freepik

Во время традиционной индийской свадьбы один из гостей выстрелил невесте в ногу. Однако это не стало поводом для отмены торжества. Девушка с женихом продолжили празднования после того, как потерпевшую осмотрели врачи. Инцидент произошел в столице Индии – Нью-Дели, пишет издание NDTV.

Как сообщают очевидцы, девушка уже была готова взойти на помост, где она должна была по обычаю обойти с женихом вокруг огня семь раз, когда кто-то выстрелил в нее. Пуля задела ее ноги. Семья немедленно отвезла невесту в больницу, и только потом позвонила в полицию. Девушка призналась, что понятия не имеет, кто мог в нее стрелять.

Врачи отпустили невесту из больницы, и в тот же день молодые люди заключили брак, однако решили обойтись скромной церемонией. Полиция опрашивает гостей в надежде выяснить личность стрелявшего.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире. Парень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. 

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.  Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе.

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Источник: Сегодня
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