Невеста на свадьбе шокировала гостей своим поступком: первое видео

Свидетель на торжестве отметил, что это "достойно подражания"

Девушка вышла замуж без руки. Фото: pixabay

Невеста Занель Ндлову из Зимбабве восхитила гостей свадьбы своей смелостью. Она явилась на торжество, несмотря на оторванную крокодилом руку.

Девушка со своим будущим мужем Джейми Фоксом каталась на надувной лодке по реке Замбези, когда на них напал крокодил. Рептилия отгрызла девушке руку. Парню удалось вытащить невесту на берег и перевязать рану жгутом.

Несмотря на серьезные ранения, Занель решила не откладывать заключение брака, и спустя несколько дней после происшествия пара сыграла свадьбу в больнице. Свидетель отметил, что их любовная история "достойна подражания": "Их чувства друг к другу стали еще сильнее", пишет Metro.

Напомним, американец напугал жену фотографией со свадьбы.

Житель США по имени Винсент Александр решил разыграть невесту Манду на свадьбе, однако рассказал о шутке только спустя год.

Незадолго до свадебной фотосессии мужчина попросил брата переодеться в устрашающего клоуна и попасть на снимок с молодоженами так, чтобы невеста ничего не заподозрила. План Александра удался: на фотографии Манда улыбалась и не подозревала, что в паре метров от нее стоит страшный персонаж.

Кроме этого, мы писали, что украинка на свадьбе сделала жениху-китайцу "приятную неожиданность".

Китаец по имени Хэ Пэнвэй, работающий торговым агентом, и переводчица из Украины Инеса, заключили брак в родном городе жениха. Родственники жителя китайской провинций Шаньси были поражены, что родители его украинской невесты не потребовали за нее выкуп.

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