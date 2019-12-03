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Невеста поставила жениха в неловкое положение из-за кольца

Девушка заявила, что выбрала украшение в магазине самостоятельно и оно ей нравится

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:59
Невеста показала помолвочное кольцо и опозорила жениха Фото: facebook.com/olga.vilkova
Невеста показала помолвочное кольцо и опозорила жениха
Фото: facebook.com/olga.vilkova

Уроженка российского Мурманска Ольга Вилкова, проживающая в США, разместила в закрытом Facebook-сообществе That's It I'm Ring Shaming ("Вот так я насмехаюсь над кольцами") маленькое помолвочное кольцо. Девушка заявила, что выбрала украшение в магазине самостоятельно и оно ей нравится, однако подписчики раскритиковали это ювелирное изделие.

"Я тоже делала кольца из скрепок, когда мне было десять лет", "Никто не поймет, что ты замужем. Жениху действительно стоит беспокоиться", "Оно на самом деле отвратительно, извини", "Бедный твой жених. Как ты могла выбрать такую дешевку", – пишут юзеры.

Смотрите видео: как отмечается свадьба по-швейцарски

На фото видно, что ювелирное украшение изготовлено из серебра и украшено пятью маленькими камнями. "Вчера мне подарили помолвочное кольцо, которое я выбирала сама. Теперь мой жених в ярости, потому что считает, что я выставила его крохобором", – подписала публикацию Вилкова.

Напомним, ранее мы писали о том, как автор колонки в газете Pittsburgh Post Gazette посоветовала читательнице расстаться с женихом, который не стал покупать обручальное кольцо с настоящим бриллиантом. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о невесте, которую на свадьбе обидела необычная форма кольца.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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