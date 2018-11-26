Невеста опубликовала свадебные фото с нарисованным женихом

Пользователи сети не могут сдержать слез

Свадебные фото с "призраком". Фото: Facebook Свадебные фото с "призраком". Фото: Facebook Свадебные фото с "призраком". Фото: Facebook Свадебные фото с "призраком". Фото: Facebook Свадебные фото с "призраком". Фото: Facebook 1/5

Жительница Аризоны (США) опубликовала в Facebook свадебные снимки со своим погибшим женихом. На момент съемок парня уже не было в живых, но фотограф вставила его на кадры с помощью графического редактора так, что молодой человек на них выглядит как призрак. А девушка разместила их в день предполагаемой свадьбы, обратившись к пользователям с важным сообщением.

Девушка по имени Дебби Герлак из города Тусон в 2018 году планировала выйти замуж за лучшего друга Рэнди Циммермана. Дату свадьбы назначили на середину ноября, однако мероприятие так и не состоялось. В феврале Рэнди во время поездки на мотоцикле попал в аварию и погиб на месте ДТП, сообщает KOLD 13.

"Предполагалось, что я сегодня стану женой, – пишет Дебби Герлак. – Предполагалось, что я сегодня стану миссис Циммерман… Но сегодня я проснулась, как обычно, одна. Сегодня я не выйду замуж за любовь всей моей жизни. Сегодня у меня не будет мужа… И все потому, что человек сделал выбор, который навсегда изменил мою жизнь, выбор не останавливаться у знака "Стоп", не останавливаться, когда он видел, как мой жених едет ему навстречу на мотоцикле, а вместо этого попытался проехать по улице быстрее. Пожалуйста, я умоляю каждого из вас, кто читает этот пост, обращайте внимание на мотоциклы, останавливайтесь у знаков "Стоп" и водите осторожно, потому что на этом байке может находиться кто-то, являющийся целым миром для другого человека. Может быть, если бы тот человек остановился, я бы вышла замуж за Рэнди, моего лучшего друга, любовь всей моей жизни".

Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).