Невеста отменила свадьбу из-за кольца овдовевшей свекрови

Девушка просит у пользователей сети совет, что ей делать дальше

Девушка обиделась на парня из-за подаренного кольца Фото: Pixabay

На ресурсе Reddit анонимная девушка под ником secondhandring написала длинный пост, в котором поведала историю ссоры со своим женихом. Она обиделась на парня, с которым живет уже 10 лет и растят совместную дочь, из-за того, что он сделал ей предложение, подарив старое кольцо своей матери. "Я ждала его целую вечность", – заявила secondhandring.

Перед годовщиной отношений автор поста на Reddit узнала, что бойфренд советовался с ее сестрой по поводу кольца и присылал ей снимки ювелирных изделий от Tiffany. В праздничный день парень таки предложил secondhandring стать его женой и преподнес поношенное кольцо.

"Оно выглядело старым, а камни выглядели в лучшем случае средними", - пожаловалась девушка. Оказалось, что это было украшение его овдовевшей матери. Для парня кольцо стало символом настоящей любви, которую его родители испытывали друг к другу.

Девушка заявила, что не хочет начинать брак "с подержанного кольца" и спровоцировала ссору. По ее словам, жених назвал ее материалисткой и перестал отвечать на звонки.

Пользователь ожидала совета и поддержки от юзеров Reddit. Комментаторы сошлись на том, что новоявленная невеста хотела лишь дорогого подарка, а не предложения о союзе. "Это кольцо, вероятно, значит для него больше, чем ты думаешь", – объясняют они.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти.

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