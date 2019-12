Невеста поругалась с подругой из-за слишком откровенного наряда: фото

Девушка надела мини-юбку, туфли на высоких каблуках и рубашку с глубоким декольте

Невеста пристыдила подругу за вульгарный внешний вид Фото: Alasdair Elmes / Unsplash

В Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") анонимная девушка рассказала о курьезе на своей свадьбе. Невеста попросила лучшую подругу прилично одеться и быть ведущей на торжественной церемонии, однако та выбрала вульгарный наряд. Об этом сообщает The Sun.

Невеста пристыдила подругу за вульгарный внешний вид Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

"Позор на моей свадьбе, – пишет невеста в описании к фото. – Я специально попросила подругу надеть что-то консервативное, но она пришла вот так. Вы не видите из-за бумаг, но она выставила на обозрение не только ноги, но и грудь".

Она приложила к посту снимок. На нем запечатлены жених, невеста и ее подруга, регистрирующая брак, держа в руках микрофон и бумаги. Ведущая церемонии надела мини-юбку, туфли на высоких каблуках и рубашку с глубоким декольте.

"Она выглядит так, будто пытается убедить жениха выбрать ее вместо тебя", "Я бы на твоем месте так разозлилась", "Когда ты должна провести свадьбу в пять, а быть в клубе – в шесть", – пишут комментаторы.

Невеста также заявила, что в результате случившегося она перестала общаться с подругой.

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей сети.

