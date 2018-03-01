Невеста сбежала со свадьбы, когда увидела жениха "без доспехов"

Семьи молодоженов, как и гости, не понимали, что происходит

Женщина отказалась выходить замуж за мужчину, когда увидела его лысину. Доктор Рави Кумар преодолел почти 1 тыс. км из Нью Дели в село Сагуули в Бихаре, для того чтобы жениться на девушке, которую никогда не видел. Его семья организовала свадьбу на год вперед после того, как отец девушки трижды гостил в их доме, сообщает Dainik Bhaskar.

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Большая часть свадьбы прошла, как и было запланировано – с радостными гостями и чудесной атмосферой. Пара даже осуществила обмен ритуальными венками. Однако инцидент произошел тогда, когда процессия перешла в свадебный павильон для обмена обетами.

Когда жених снял свои "доспехи" – торжественный головной убор, молодая женщина сразу отказала ему. Она не хотела быть женой лысеющего нейрохирурга. Семьи молодоженов, как и гости, не понимали, что происходит. Никакие слова не могли убедить ее изменить свое решение.

Доктор Кумар, преодолев такое расстояние в поисках невесты, решил любой ценой вернуться домой женатым мужчиной. Его семья обратилась в местный сельский совет за помощью. В качестве альтернативы предложили жениться на дочери бедного продавца овощей.

Фото: bhaskar

Через два дня после трагически отмененной свадьбы, доктор Кумар женился на местной девушке в храме Рамьянки. На свадебных фото счастливый жених улыбается, принимая поздравления, но невеста озадачена внезапной свадьбой.

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео.

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