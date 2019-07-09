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Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Девушку раскритиковала подписчики сообщества That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Невеста удивила сеть свадебным мини-платьем
Невеста удивила сеть свадебным мини-платьем
Фото: Depositphotos

В Facebook-группе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") раскритиковали неординарное свадебное мини-платье анонимной невесты, фотография которой появилась на страницах сообщества, сообщает The Sun.

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

Девушка купила шелковое платье без бретелек cо шлейфом и блестящими золотыми деталями в магазине секонд-хенд и решила его самостоятельно укоротить. Результат своего труда она выложила в интернете. Однако идея невесты не очень понравилась подписчикам в Facebook. 

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"Выглядит так, будто подол платья попал в газонокосилку", – высмеяла платье одна из пользовательниц. "Кажется, твоя мама решила тебя подстричь", – прокомментировала другая. Однако один из участников группы "встал на защиту" невесты. "В любом случае, оно стало бы уродливым, так как было таковым с самого начала", – заключил он.

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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Источник: Сегодня
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