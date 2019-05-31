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Невеста спустя 16 дней брака сбежала от мужа со священником

Родственники обманутого мужчины обратились в полицию, и беглых влюбленных объявили в розыск

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
В Индии девушка ушла от мужа к священнику
В Индии девушка ушла от мужа к священнику
Фото: Depositphotos

21-летняя невеста Рина Баи из индийской деревни Тори Багрод, расположенной в штате Мадхья-Прадеш, сбежала от мужа со своим любовником через две недели после бракосочетания. Об этом сообщает информационный портал NDTV.

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Как пишет издание, девушка вышла замуж 7 мая, а уже спустя 16 дней, 23 мая, Баи пропала из дома мужа, прихватив с собой наличные деньги и драгоценности. С тех пор не видели и священника Винода Махаража, который проводил ее свадьбу. Родственники подозревают, что у девушки и Махаража был роман еще до свадьбы.

После того, как родственники обманутого мужа обратились в полицию, беглых влюбленных объявили в розыск.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в сети высмеяли невесту из-за экстремального мини на свадьбе. Кроме этого, мы писали, как невеста выгнала со свадьбы слишком популярную сестру.

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