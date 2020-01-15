Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

Условием для секса "девушка" называла знакомство мужа с родителями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:57
"Невеста" имама оказалась мужчиной-аферистом
"Невеста" имама оказалась мужчиной-аферистом
Фото: Unsplash

Мухаммад Мутумба из Уганды женился на девушке по имени Шабулла Набукира, которая оказалась переодетым мужчиной-аферистом – Ричардом Тумушабе. Об этом сообщает портал New Vision.

Имам (предводитель молитвы и духовное лицо, которое заведует мечетью – Ред.) Мутумба познакомился с аферистом, переодетым в женщину, в конце прошлого года в мечети. В конце декабря они сыграли свадьбу по мусульманскому обычаю. Перед этим имам навестил в деревне тетку "невесты" и предоставил выкуп – два мешка сахара, две козы, одежду и экземпляр Корана.

Читайте также:
Женщина в 26 лет узнала, что она мужчина

В течение двух недель брака "Набукира" отказывалась вступать со священнослужителем в интимную связь и даже раздеваться перед отходом ко сну – условием для секса она называла знакомство мужа с родителями. Свою половую принадлежность Тумушабе скрывал с помощью хиджаба, накладной груди, косметики и имитации женского голоса.

Свадьба Мухаммада Мутумбы
Фото: newvision

Обман раскрылся после того, как "жену имама" заподозрили в воровстве: Тумушабе перелез через забор к соседу и украл одежду, телевизор и деньги. Поместив преступника в камеру, полицейские добились от него всех подробностей аферы. Вдобавок арестовали сообщницу Тумушабе – деревенскую "родственницу", которая получала выкуп за "невесту".

Смотрите видео: сколько стоит смена пола экс-Бориса Апреля: хирург рассказал подробности

Офицер уголовного розыска района Каюнга, Исаак Мугера, рассказал, что во время ареста Тумушабе был одет в хиджаб и добавив, что по "внешним признакам было трудно понять, что это мужчина".

Ричард Тумушабе
Фото: newvision

"После ареста подозреваемая была осмотрена нашей женщиной-офицером. Это нужно было сделать, прежде чем поместить ее в камеру. Офицер была потрясена, обнаружив, что подозреваемая оказалась мужчиной", – заявил сотрудник уголовного розыска.

Напомним, ранее победительница "Битвы экстрасенсов" призналась, что она – мужчина.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Красиво, но страшно": фотограф удивил необычным снимком со свадьбы «Муж и жена — одна сатана»: Ольгу Бузову заподозрили в тайной свадьбе В Калуше супруги решили жениться после 50 лет совместной жизни Невеста прикрыла слишком откровенное декольте букетом и шокировала сеть: фото
Уганда свадьба курьез аферисты пол имам
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Такая начинка для блинчиков всегда найдется в нашем холодильнике
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Дана Борисова избила дочь до сотрясения
Найдена новая причина развития рака
Найдена новая причина развития рака
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:53Fun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

Вчера, 14:14Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

Вчера, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Вчера, 08:40Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяШоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

13 январяПсихология

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

13 январяEvents

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

13 январяFun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

12 январяТехно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

12 январяFun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Три баяна никто не порвал: что происходило на свадьбе
Три баяна никто не порвал: что происходило на свадьбе
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Готовка, уборка и садоводство способствуют долголетию
Готовка, уборка и садоводство способствуют долголетию
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем