"Невеста" в свадебном платье оказалась мужчиной и умилила жениха

В интернете появился очень забавный ролик со свадьбы

Свадьба. Фото: pixabay

В США лучший друг жениха на свадьбе переоделся в белое платье, чтобы развеселить присутствующих на церемонии гостей, пишет Metro.

Как можно увидеть на ролике, который на днях появился в интернете, 32-летний Дэвид Хофманн ждет, чтобы впервые увидеть свою невесту Брианну в свадебном платье. Однако мужчина еще не знает, что его друг Тимми задумал подшутить над ним.

"В тот момент я очень расстроился. Я пытался успокоить свои нервы. Хотел впервые увидел свою невесту. Я ожидал увидеть Брианну, однако обернулся и увидел Тимми в свадебном платье. Он был бледным и волосатым. Мы конечно очень любим друг друга, но по-дружески", – поделился впечатлениями Дэвид.

Женщина говорит, идея Тимми с пранком сначала ей не нравилась, но потом она согласилась.

"Когда я смотрю на фотографии, я испытываю счастье. Я рада, что мы это сделали. Это было весело", – говорит Брианна.

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