Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Молодожены планируют отправиться в медовый месяц на Крит

37-летняя Натали Перри из британского города Стоунхаус станцевала сиртаки с официантом Фредом Касой, который обслуживал ее на свадьбе в 2012 году на греческом острове Крит, и через восемь лет вышла за него замуж. Об этом сообщает Daily Mail.

Первый брак женщины распался в 2016 году. После официального развода Натали уехала на семейных отдых в Грецию. На Крите посетила ресторан, где проходила ее свадьба. Там британка встретила официанта Касу. "Я сразу его узнала", – отметила она.

Натали Перри и Фред Касо Фото: SWNS

"В тот вечер я чувствовала, что он не сводит с меня глаз, – вспоминает британка. – Я отошла в туалет, чтобы помыть руки, и встретила его. Мы разговорились". На следующий день Перри и Каса пошли на свидание. По ее словам, между ними сразу вспыхнули чувства. Оставшуюся часть отпуска пара провела вместе. Вернувшись обратно в Великобританию, Перри продолжила поддерживать связь с Касой на расстоянии.

Натали Перри и Фред Касо Фото: SWNS Натали Перри и Фред Касо Фото: SWNS Натали Перри и Фред Касо Фото: SWNS Натали Перри и Фред Касо Фото: SWNS Натали Перри и Фред Касо Фото: SWNS 1/5

8 февраля 2020 года пара поженилась, хотя Каса переехал жить к Перри еще в 2017 году. Теперь молодожены планируют отправиться в медовый месяц на Крит.

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