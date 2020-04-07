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Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Молодожены планируют отправиться в медовый месяц на Крит

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:36

37-летняя Натали Перри из британского города Стоунхаус станцевала сиртаки с официантом Фредом Касой, который обслуживал ее на свадьбе в 2012 году на греческом острове Крит, и через восемь лет вышла за него замуж. Об этом сообщает Daily Mail.

Первый брак женщины распался в 2016 году. После официального развода Натали уехала на семейных отдых в Грецию. На Крите посетила ресторан, где проходила ее свадьба. Там британка встретила официанта Касу. "Я сразу его узнала", – отметила она.

Натали Перри и Фред Касо
Натали Перри и Фред Касо
Фото: SWNS

"В тот вечер я чувствовала, что он не сводит с меня глаз, – вспоминает британка. – Я отошла в туалет, чтобы помыть руки, и встретила его. Мы разговорились". На следующий день Перри и Каса пошли на свидание. По ее словам, между ними сразу вспыхнули чувства. Оставшуюся часть отпуска пара провела вместе. Вернувшись обратно в Великобританию, Перри продолжила поддерживать связь с Касой на расстоянии.

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Натали Перри и Фред Касо
Фото: SWNS
Натали Перри и Фред Касо
Фото: SWNS
Натали Перри и Фред Касо
Фото: SWNS
Натали Перри и Фред Касо
Фото: SWNS
Натали Перри и Фред Касо
Фото: SWNS
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8 февраля 2020 года пара поженилась, хотя Каса переехал жить к Перри еще в 2017 году. Теперь молодожены планируют отправиться в медовый месяц на Крит.

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Ранее "Сегодня" писали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня. Также мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей Сети.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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