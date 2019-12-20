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Невесту перед свадьбой бросил жених: она нашла неожиданный выход

Женщина попыталась отменить церемонию, но организаторы сообщили, что деньги не вернут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Сандра Бланко
Сандра Бланко
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon

Жительница Великобритании 30-летняя Сандра Бланко, внезапно оставшись без жениха незадолго до свадьбы, вышла замуж за саму себя, пишет Metro.

Пара решила пожениться еще в 2017 году. Когда пришло время выходить замуж, Сандра организовала церемонию в городе Лас-Вегас. Однако незадолго до происшествия жених решил, что хочет закончить их отношения.

30-летняя Сандра Бланко вышла замуж за саму себя
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon
30-летняя Сандра Бланко вышла замуж за саму себя
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon
30-летняя Сандра Бланко вышла замуж за саму себя
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon
30-летняя Сандра Бланко вышла замуж за саму себя
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon
30-летняя Сандра Бланко вышла замуж за саму себя
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon
30-летняя Сандра Бланко вышла замуж за саму себя
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon
30-летняя Сандра Бланко вышла замуж за саму себя
Фото: instagram.com/sophieandlunalondon
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Британка попыталась отменить церемонию, но организаторы сообщили, что деньги не вернут. Поэтому Бланко решила выйти замуж за саму себя. Она устроила свадебную фотосессию, на которой роль жениха сыграла модель – мужчина по имени Иен Спайви. Благодаря этой ситуации женщина осознала, что необходимо любить себя, чтобы встретить достойного партнера.

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"Священник в костюме Элвиса Пресли произнес трогательную речь. Он сказал, что пришло время полюбить себя и свою драгоценную жизнь", – вспомнила Бланко.

Напомним, жених ушел из жизни после четырех дней брака. Ранее "Сегодня" также писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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