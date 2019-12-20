Невесту перед свадьбой бросил жених: она нашла неожиданный выход
Женщина попыталась отменить церемонию, но организаторы сообщили, что деньги не вернут
Жительница Великобритании 30-летняя Сандра Бланко, внезапно оставшись без жениха незадолго до свадьбы, вышла замуж за саму себя, пишет Metro.
Пара решила пожениться еще в 2017 году. Когда пришло время выходить замуж, Сандра организовала церемонию в городе Лас-Вегас. Однако незадолго до происшествия жених решил, что хочет закончить их отношения.
Британка попыталась отменить церемонию, но организаторы сообщили, что деньги не вернут. Поэтому Бланко решила выйти замуж за саму себя. Она устроила свадебную фотосессию, на которой роль жениха сыграла модель – мужчина по имени Иен Спайви. Благодаря этой ситуации женщина осознала, что необходимо любить себя, чтобы встретить достойного партнера.
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"Священник в костюме Элвиса Пресли произнес трогательную речь. Он сказал, что пришло время полюбить себя и свою драгоценную жизнь", – вспомнила Бланко.
Напомним, жених ушел из жизни после четырех дней брака. Ранее "Сегодня" также писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии.
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