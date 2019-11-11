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Невесту высмеяли из-за "прозрачного" свадебного платья: фото

Юзеры назвали наряд "слишком откровенным" и сравнив его с нижним бельем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Девушку пристыдили за слишком откровенное платье
Девушку пристыдили за слишком откровенное платье
Фото: instagram.com/musebyberta

Пользовательница сети с ником fiancetobee публично продемонстрировала свадебное платье от популярного бренда Berta и попросила всех желающих прокомментировать ее выбор. Об этом fiancetobee написала на портале WeddingBee.

INSTAGRAM

Девушка также заявила, что скоро выходит замуж. "С тех пор как я узнал, что мой парень купил обручальное кольцо, я начала рассматривать свадебные платья. Это было моей мечтой в течение очень долгого времени", – отметила 23-летняя невеста.

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Девушка отметила, что оригинальное платье стоит дорого, поэтому она заказала аналогичное в ателье. Вместе с этим она попросила у пользователей сети поделиться мнениями о свадебном наряде. Юзеры ответили ей, раскритиковав за выбор слишком откровенного платья и сравнив его с нижним бельем. По мнению комментаторов, наряд "прозрачный" и уже давно вышел из моды.

Невесту пристыдили за слишком откровенное платье
Невесту пристыдили за слишком откровенное платье
Фото: instagram.com/musebyberta

Напомним, ранее жительница Новой Зеландии по имени Шеннон Харрис заказала в интернете экстравагантное свадебное платье, однако ожидания девушки не оправдались: покупка совсем не соответствовала рекламным фотографиям на сайте и "просвечивала" ягодицы будущей невесты.

Кроме этого, мы писали, как в Facebook-сообществе That's It, I'm Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") появился снимок необычного наряда невесты. Девушка надела белое платье-сетку и взяла бирюзовую сумку прямоугольной формы, чем вызвала споры пользователей сети.

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Источник: Сегодня
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