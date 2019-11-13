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"Никому не нужен, кроме матери": россиянин избавился от знаменитых "рук-базук"

По словам врачей, во время операции был риск ампутации, но на крайние меры идти не пришлось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:13
Кирилл Терешин Фото: Instagram/ruki_bazuki_offical
Кирилл Терешин
Фото: Instagram/ruki_bazuki_offical

Российской звезде интернета Кириллу Терешину, ставшему известным и получившим прозвище "Руки-базуки" из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, удалили токсичные вещества из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Операцию провели в клинике в Москве. По словам врачей, был риск ампутации, но на крайние меры идти не пришлось. В настоящее время Терешин находится на реабилитации. Парень не может двигать руками, поэтому в больничной палате его кормит мать.

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Терешин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций.

Напомним, ранее Терешин сообщал об ухудшении здоровья. На своей странице в "ВКонтакте" он попрощался с поклонниками и сказал, что будет молиться Богу, чтобы остаться в живых. "Я два дня лежал на кровати, сейчас ели-ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в два раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем – я мучаюсь", – написал тогда он.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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