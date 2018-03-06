Норка стащила улов у рыбака: забавное видео

Сегодня, 14:18

Мужчина снял происходящее на видео и опубликовал в сети

Норка украла рыбу
Норка украла рыбу

На российском Сахалине норка украла у рыбака его добычу. Она нырнула в ведро, вытащила улов и быстро утащило его в неизвестном направлении. Мужчина снял происходящее на видео и опубликовал в сети.

"Подруга, тебе чего? Ай как рыбки-то охота! Может, тебе удочку дать? Деловая колбаса", – смеется над животным автор ролика.

Напомним, водяная змея украла улов у рыбака. 54-летний Боб Ховард ловил рыбу на берегу озера Рэтбун, когда заметил в воде крупную змею. Мужчина попытался отогнать рептилию, бросив в нее камнем. Но, когда американец поймал краппи, змея схватила рыбу зубами и сорвала ее с крючка.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в США полицейские помешали медведям ограбить закусочнуюНа ролике животные убегают от стража порядка, который преследует их, приговаривая: "А что это вы тут, ребята, делаете?". По пути один из медведей не может удержаться от соблазна и пытается порыться в ящике с мусором.

Кроме этого, мы писали, что оленя-воришку застукали на горячем в Шотландии.

Животное неторопливо поднялась на крыльцо. Разогнало птиц и, как следует, утолило голод. Причем даже длинные рога ему не помешали.
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Источник:

"Сегодня"

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