Новаторская прическа россиянки-политика подорвала интернет

В Twitter разгорелась ожесточенная дискуссия по поводу волос члена Совета Федерации Валентины Петренко. Австралийская журналистка Алекс Брюс-Смит на своей странице в Twitter обратила внимание на странный внешний вид влиятельного политика.

Алекс решила опубликовать несколько фотографий представителя республики Хакасия в Совете Федерации, чем спровоцировала оживленное обсуждение среди пользователей. Кому-то волосы Валентины Петренко сильно напомнили птичье гнездо, а кто-то сравнил ее с такими личностями, как американская певица Грейс Джонс и первая леди Камеруна Шанталь Бийя.

Фото: council.gov.ru

"Только что открыла для себя прическу российского сенатора Валентины Петренко и просто обязана поделиться этой новостью", – написала Брюс-Смит.

Фото: соцсети

Напомним, раскрыт секрет странной прически Трампа.

Необычная прическа президента США Дональда Трампа – результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь Трампа Иванку рассказывает в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри".

Кроме этого, мы писали, что экстремальная прическа и яркий макияж украинской судьи взорвали интернет.