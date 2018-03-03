Новаторская прическа россиянки-политика подорвала интернет

Сегодня, 08:34

Австралийская журналистка Алекс Брюс-Смит обратила свое внимание на странный внешний вид сенатора

Прически бывают очень странными. Фото:
Прически бывают очень странными. Фото:

В Twitter разгорелась ожесточенная дискуссия по поводу волос члена Совета Федерации Валентины Петренко. Австралийская журналистка Алекс Брюс-Смит на своей странице в Twitter обратила внимание на странный внешний вид влиятельного политика.

Алекс решила опубликовать несколько фотографий представителя республики Хакасия в Совете Федерации, чем спровоцировала оживленное обсуждение среди пользователей. Кому-то волосы Валентины Петренко сильно напомнили птичье гнездо, а кто-то сравнил ее с такими личностями, как американская певица Грейс Джонс и первая леди Камеруна Шанталь Бийя.

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Фото: council.gov.ru

"Только что открыла для себя прическу российского сенатора Валентины Петренко и просто обязана поделиться этой новостью", – написала Брюс-Смит.

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Фото: соцсети

Напомним, раскрыт секрет странной прически Трампа

Необычная прическа президента США Дональда Трампа – результат процедуры по пересадке волос. Об этом журналист Майкл Вулф со ссылкой на дочь Трампа Иванку рассказывает в своей книге "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри". 

Кроме этого, мы писали, что экстремальная прическа и яркий макияж украинской судьи взорвали интернет.
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"Сегодня"

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