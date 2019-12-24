Новогодний каток необычной формы рассмешил Сеть: фото

Юзеры прозвали ледовой городок "фаллическим символом Новосибирска"

Главная елка и ледовый городок в российском Новосибирске Фото: facebook.com/gelionsk

Фотограф Слава Степанов на своей странице в Facebook опубликовал фотографии ледового городка в российском Новосибирске, сделанные с высоты птичьего полета. Эти снимки с подписью "главная елка и ледовый городок в Новосибирске" многим подписчикам и друзья парня показались очень смешными из-за "фаллической формы".

Некоторых юзеров вид катка возмутил. Они прозвали ледовой городок "фаллическим символом Новосибирска" и "новогодним посланием власти народу".

Смотрите видео: в Черкассах каток превратился в смертельную ловушку

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что переделывать каток не будут, а также добавила, что "настоящее искусство должно нарушать правила". Мэр города Анатолий Локоть поддержал коллегу. "В психиатрии есть такой тест, когда приглашают и показывают различные пятна. В связи с этим определяют разные наклонности, кто к чему склонен", – заявил он.

Ранее "Сегодня" показали забавные фото небоскреба "пошлой формы". Кроме этого, пользователь популярной платформы Reddit besserwiedu обратил внимание на странную форму аттракциона "Полет орла" в парке развлечений немецкого города Леффинген.

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