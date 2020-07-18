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Новый тренд: подростки переодеваются в пенсионеров, чтобы купить алкоголь, фото

Сегодня, 05:55

Для маскировки они используют платки, парики и очки

В социальной сети TikTok юзеры из США запустили очередной забавный флешмоб. На этот раз они переодеваются в пенсионеров, надевают маски и, используя поддельные удостоверения личности, покупают себе алкоголь. Об этом сообщает издание The Independent.

По условия курьезного челленджа, лицо участника-подростка должно быть максимально закрытым. Он также может использовать для маскировки платки, парики и очки. Главная цель розыгрыша – обмануть неосведомленных продавцов магазинов.

Некоторые из этих видео уже собрали более двух миллионов просмотров на TikTok, часть из них стали вирусными.

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Однако мы должны предупредить: покупать алкоголь детям и подросткам запрещено, поэтому, пожалуйста, не делайте этого.

Интересно, что некоторым компаниям, в свою очередь, этот самый алкоголь некуда девать. Пивоварня Guinness, например, из-за пандемии коронавируса начала удобрять своей продукцией деревья. Поскольку во время карантина закрылись бары и пабы.

Смотрите видео: можно ли пить алкоголь в жару

Ранее "Сегодня" также рассказывали, как в индийском штате Керала из-под кранов одного из многоэтажных домов начала бежать жидкость с сильным алкогольным запахом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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