Новый тренд: съедобная бижутерия удивила пользователей сети

Кулинарные украшения веселые, но хрупкие, утверждает автор идеи

Журналистка американского развлекательного издания BuzzFeed по имени Инга показала читателям, как сделать съедобную бижутерию. Эти оригинальные украшения понравятся многим модницам.

Женщина подогревает смесь загустителя агар-агара с фруктовым соком, сыплет туда сахар. Затем разливает по формам для льда и добавляет пищевые красители. Будущие украшения следует выдержать два часа в холодильнике, а потом еще где-то неделю подсушить. Наконец, похожие на стекло разноцветные конфеты нанизываются на цепочки и основы для сережек.

"Эти кулинарные украшения веселые, но хрупкие", – констатирует Инга. Ее видео-инструкция изрядно порадовала интернет-пользователей. Мол, было бы смешно погрызть на улице обручальное кольцо или попробовать браслет в кинотеатре.

Ранее "Сегодня" писали о новом тренде в украшениях, от которого в восторге украинцы. Кроме того, мы рассказывали, какие серьги выбрать в 2019 году. В новом сезоне основное настроение в женском образе будут задавать не сумка или обувь, а именно стильные украшения, говорят эксперты.

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