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Новый тренд: съедобная бижутерия удивила пользователей сети

Кулинарные украшения веселые, но хрупкие, утверждает автор идеи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38

Журналистка американского развлекательного издания BuzzFeed по имени Инга показала читателям, как сделать съедобную бижутерию. Эти оригинальные украшения понравятся многим модницам.

Женщина подогревает смесь загустителя агар-агара с фруктовым соком, сыплет туда сахар. Затем разливает по формам для льда и добавляет пищевые красители. Будущие украшения следует выдержать два часа в холодильнике, а потом еще где-то неделю подсушить. Наконец, похожие на стекло разноцветные конфеты нанизываются на цепочки и основы для сережек. 

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"Эти кулинарные украшения веселые, но хрупкие", – констатирует Инга. Ее видео-инструкция изрядно порадовала интернет-пользователей. Мол, было бы смешно погрызть на улице обручальное кольцо или попробовать браслет в кинотеатре.

Ранее "Сегодня" писали о новом тренде в украшениях, от которого в восторге украинцы. Кроме того, мы рассказывали, какие серьги выбрать в 2019 году. В новом сезоне основное настроение в женском образе будут задавать не сумка или обувь, а именно стильные украшения, говорят эксперты.

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Источник: Сегодня
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