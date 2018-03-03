Нудисты на пляже попали в скандал со стеснительным почтальоном

Сегодня, 14:01

Отдыхающие не получали корреспонденцию несколько месяцев из-за стыда работника почты

Нудисты. Фото: pixabay
Нудисты. Фото: pixabay

Обитатели нудистского курорта Eden RV Resort в американском штате Флорида заявили, что сотрудница почты отказывается носить им письма, сообщает KGUN9.

Из-за отказа нудисты не получали почту несколько месяцев и опасаются, что могут пропустить важную корреспонденцию.

"Существует девиз почтальона, и в нем нет ни слова о том, что нельзя ходить на нудистские курорты, – заявила одна из обитательниц Eden RV Resort. – Я оплачиваю услугу и рассчитываю ее получать".

Нудисты обращались с жалобой в отделение почты, но ничего не добились. Им ответили, что почтальон имеет право не доставлять письма в места, которые вызывают у него дискомфорт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, что в сети появились первые фото нудистского ресторана в Париже. Полностью обнаженные гости на снимках едят блюда и наслаждаются напитками.

Всего помещение может одновременно принять 40 человек, а средний чек составит около 30 евро.



Кроме этого, мы писали, что в общественном парке в окрестностях Парижа в качестве эксперимента открылась зона для нудистов. По размеру выделенный участок для любителей голого отдыха сопоставим с футбольным полем. Он будет открыт в Венсенском лесу до 15 октября.
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