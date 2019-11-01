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"Нужно иметь ученую степень": профессор опубликовал вопросы на вступительном экзамене в XIX веке

Ученый показал пример задания для абитуриентов в Кембриджском университете в 1895 году

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:17
Вопросы на экзамене в XIX века поразили современников
Вопросы на экзамене в XIX века поразили современников
Фото: Pixabay

Профессор Оксфордского университета по социальной и архитектурной истории Уильям Уайт опубликовал в Twitter список вопросов на вступительном экзамене в XIX веке. Это задание получали абитуриенты одного из 31 колледжей Кембриджского университета в 1895 году.

Экзаменуемым необходимо было развернуто ответить на следующие вопросы: "Укажите положительные и отрицательные особенности правительства Англии под руководством лорда-протектора Оливера Кромвеля", "Дайте вашу оценку внешней политике короля Генриха VIII до 1520 года", "Как проведение реформ под руководством Эдуарда VI привело к возвращению католицизма под властью королевы Марии I". Всего предлагалось 12 тем, при этом участники экзамена должны были дать ответ минимум по девяти из них.

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"Для ответа на такой список изначально нужно иметь степень по истории", – отметил один из юзеров под постом профессора Уайта. Пользователи сети также удивились тому, насколько серьезными были вопросы для поступления в то время.

Напомним, "Сегодня" ранее писали о студентах, которым надели коробки на головы, чтобы они не списывали. Кроме этого, мы сообщали, что саудовец нашел у себя в ухе школьную шпаргалку 20-летней давности.

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Источник: Сегодня
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