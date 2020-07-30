Обезьяна рискнула своей жизнью и вытащила детеныша из колодца: невероятное видео

Ролик опубликовал офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда на своей личной странице в Twitter опубликовал видео, на котором показано, как обезьяна вытаскивает своего детеныша, который упал в колодец с водой и не мог выбраться самостоятельно. На эту запись обратило внимание издание Republic World.

На кадрах видно, что обезьяна цепляется задними лапами за стену и пытается достать из колодца своего детеныша. Когда ей удалось вытянуть малыша на поверхность, он с облегчением запрыгнул к ней на спину.

"Материнская любовь может сделать из них лучших коммандос", – написал под видео Нанда. Его ролик собрал 20,9 тысячи лайков и 4,1 тысячи ретвитов и комментариев.

"Нет большей силы, чем любовь матери", "Прекрасный пример удивительной и самоотверженной любви", "В детстве я несколько раз падал в открытый колодец. Ха-ха, когда зовешь на помощь, начинаешь ценить свою жизнь", – отмечают в комментариях пользователи Сети.

Напомним, ранее мы рассказывали об обезьяне, которая взломала банкомат и скрылась.

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Также "Сегодня" писали, как обезьяна выгнала из студии египетскую телеведущую Лобну Асаль во время интервью.

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