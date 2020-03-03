Обезьяну заковали в цепи и выбили ей зубы на потеху туристам: жуткое видео

Инцидент произошел в одном из зоопарков на острове Пхукет в Таиланде

В Сети опубликовали видео, на котором жестокие дрессировщики заставляют закованную в цепи обезьяну поднимать гири и отжиматься на потеху туристов. Инцидент произошел в одном из зоопарков на острове Пхукет в Таиланде (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Таких обезьянок отбирают у матерей сразу после рождения и лишают всего, что для них естественно и важно. Представители туристической индустрии превращают животных в рабов ради собственной выгоды", – рассказывает журналистам издания Daily Mail вице-президент азиатского подразделения организации зоозащитников PETA Джейсон Бейкер.

Защитникам природы удалось снять происходящее на видео. На записи показано, как куратор в зоопарке заставляет беззубую обезьянку поднимать металлические гири над головой и выполнять приседания. Затем животное должно забивать мячи в сетку, кататься на велосипеде, ходить на задних лапах и стоять на крошечной деревянной табуретке на потеху толпе. На обезьяне висит металлический ошейник. Предположительно, животному удалили зубы, чтобы оно не могло защитить себя.

Видео: YouTube

Напомним, ранее в Twitter юзеры опубликовали ролик, на котором обезьяна просматривает на смартфоне видеозаписи и фотографии в социальной сети Instagram. Обнародованные кадры набрали свыше шести миллионов просмотров. Кроме этого, "Сегодня" писали, как шимпанзе научили играть в "камень, ножницы, бумага".

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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