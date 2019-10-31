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Облитые шоколадом "горячие" красотки удивили Париж: видео

Дизайнеры для этого показа создали целую коллекцию тематических нарядов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:59

В Париже открылся ежегодный шоколадный салон, где модели дефилируют в нарядах из сладостей. Красотки, одеты в платья из трюфелей и леденцов, танцуют под национальные мотивы стран-экспортеров шоколада. Дизайнеры для этого показа создали целую коллекцию тематических нарядов: от потрясающих мини и длинных платьев до оригинальных casual-костюмов.

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К слову, концерт и показ мод, которым салон отметил свое 25-летие, рассказывает историю шоколада, начиная с открытия какао 500 лет назад и до наших дней. Были представлены самые красивые шоколадные платья за последние 25 лет в ритме живой музыки в исполнении музыкальной группы Calema.

Выставка кондитерских изделий, посвященная шоколаду и какао, проходит с 30 октября по 3 ноября.

Напомним, украинский дизайнер показала необычные наряды для женщин, больных раком. Кроме этого, "Сегодня" писали, как французская певица Петитт Меллер посетила показ мод "Шанель": девушка пришла в куртке, на высоких каблуках и без юбки.

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Источник: Сегодня
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