Обман разоблачат единицы: появилась загадочная оптическая иллюзия

Фотография молодого человека со смартфоном вызвала споры у пользователей сети

В сети появилась загадочная оптическая иллюзия Фото: Depositphotos

После публикации курьезной оптической иллюзии с морским ночным пейзажем на платформе Reddit появился очередной загадочный снимок, из-за которого начался спор среди пользователей сети. На изображении показан парень, который стоит и смотрит в телефон, хотя со стороны кажется, что молодой человек повис в воздухе.

Оптическая иллюзия с парнем и смартфоном вызвала споры Фото: reddit.com/user/tommytwooo

"Мне легче принять то, что он левитирует, чем в какие-то другие теории", "Это сила Тимберлендов (марка ботинок)", "Я наверное буду чувствовать себя глупо, когда пойму в чем дело, но я готов прожить свою жизнь с мыслью, что он летит", – пишут юзеры в комментариях.

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Все дело в небольшом уклоне и тени под ногами, как объясняет автор поста. Именно из-за этого кажется, будто парень левитирует. Для наглядности можно прикрыть тень на фотографии пальцем, и мозгу легче будет распознать обман. Тем не менее, такой метод помогает не всем – многие даже после этого трюка продолжают видеть левитирующего парня.

Ранее "Сегодня" писали, как отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик. Кроме этого, мы рассказывали, как ноги девушки на фото оказались оптической иллюзией.

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