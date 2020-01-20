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Обычное фото с собакой навсегда изменило жизнь девушки

Инцидент произошел с жительницей Аргентины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:38
Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии Фото: LaruSanson
Собака укусила девушку за лицо во время фотосессии
Фото: LaruSanson

Аргентинка Лара Сэнсон перенесла сложнейшую операцию на лице после того, как ее укусила собака друга. Девушка захотела сфотографироваться с немецкой овчаркой по кличке Кенаи. Первые кадры вышли удачными, но затем пес внезапно укусил Лару. Врачам пришлось наложить пациентке 40 швов, причем травмирована была не только кожа, но даже десны. Об этом пишет таблоид Daily Star.

Лара Сэнсон
Фото: cen
Лара Сэнсон
Фото: cen
Лара Сэнсон
Фото: cen
Лара Сэнсон
Фото: cen
Лара Сэнсон
Фото: cen
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"Возможно, это произошло, потому что я дотронулась до ее бока, или она отреагировала так из-за возраста, или я обняла и испугала ее", – предположила девушка. Она добавила, что собаку не будут усыплять из-за случившегося, так как животное укусило ее ненамеренно.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Ветеринар обратил внимание на то, что Кенаи – старая собака, и поэтому она могла испытывать сильные боли, из-за которых она и укусила Сэнсон. Сообщается, что Лара медленно идет на поправку.

Напомним, девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон. Кроме того, мы писали, как фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте Слезе Дьявола (Бали) едва не закончилась трагически. На позирующую путешественницу обрушилась огромная волна.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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