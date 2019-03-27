Очевидцы сняли в небе загадочный объект: военные США сбиты с толку

ВВС США прокомментировали произошедшее

В США на видео сняли НЛО Фото: Pixabay

18-летний американец Адонус Бау увидел в небе таинственный предмет, за которым, предположительно, тянулись две черные полоски дыма. Очевидец предположил, что это может быть метеорит, но сильно сомневались в этой версии.

"Я думал, это метеорит или что-то в этом роде. Но на самом деле я никогда не видел ничего подобного", – рассказывает в интервью изданию Mirror Адонус Бау.

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Пресс-секретарь ВВС США Эрин Итон заявила, что, несмотря на активность военных самолетов в этой области, странный предмет не имеет к ним никакого отношения. Чиновники из федерального авиационного управления тоже не добавили ясности. Они согласились с тем, что это не воздушное судно.

Однако Питер Дэвидсон из Национального центра сообщений об НЛО считает, что это все же реактивный авиалайнер с конденсационным следом за ним. Но что же это было на самом деле, пока остается загадкой.

Кроме этого, мы писали, что жители Донбасса увидели в небе странное явление. Также мы сообщали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией.

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