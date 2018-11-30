Очевидец снимал разряды молнии, но вспышки высветили нечто жуткое

Видео появилось на канале UFO Today

В ночном небе заметили «НЛО». Фото: pixabay

Блогер заявил, что ему удалось снять на видео инопланетный корабль, который пытался скрыться за разрядом молнии. На кадрах видно, как в небе парит объект треугольной формы, который становится виден только при вспышке света, сообщает The Sun.

Видео появилось на канале UFO Today, создатели которого уверяют, что инопланетные существа таким образом получают энергию для своего корабля. Впрочем, нет никаких доказательств того, что кадры являются достоверными.

"Эти таинственные объекты питаются энергией от удара молнии, измеримой в 200 тыс. ампер. Таким образом они подзаряжают свои межгалактические батареи", – рассказывает блогер.

Однако некоторые пользователи сети сочли, что неопознанный объект мог быть обычной оптической иллюзией из-за облаков.

Кроме этого, мы писали, что жители Донбасса увидели в небе странное явление.

Также мы сообщали, что в Австралии удалось снять на видео редкое природное явление, которое называют паутинной молнией. Подобное явление возникает в небе, когда молнии разветвляются и ползут по нижней части стратиформных облаков.