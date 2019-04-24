Очнувшаяся после 27-летней комы женщина заговорила

Много лет Муниру Абдуллу кормили через трубку и делали массажи

Женщина очнулась после 27 лет комы Фото: Depositphotos

Очнувшаяся после 27-летней комы Мунира Абдулла из ОАЭ начала говорить. Как сообщает Daily Mail, женщина получила черепно-мозговую травму в ДТП в 1991 году, когда в ее машину недалеко от города Аль-Айн въехал школьный автобус. В автомобиле также находился ее сын Омар Вебер. Мать спасла его, заслонив собой.

Женщине не сразу предоставили необходимую помощь. В местной больнице медики не смогли диагностировать ее болезнь и отправили на лечение в Лондон. Там выяснили, что пациентка находится в состоянии, похожем на кому, но может чувствовать боль. Много лет женщину просто кормили через трубку и делали массажи, чтобы ее мышцы не атрофировались.

Мунира Абдулла Фото: Khushnum Bhandari for The National

В 2017 году наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид узнал о ситуации семьи Абдулла и оплатил лечение Муниры в Германии. Спустя год Мунира начала издавать некоторые звуки, а еще через несколько дней проснулась.

"Она начала вести себя странно, я постоянно звал врачей, чтобы убедиться, что мама в порядке. Медика говорили, что все нормально", – рассказывает сын Абдуллы. Через три дня, когда он дежурил у постели больной, сквозь сон услышал от матери свое имя. Силы и сознание вернулось к ней не сразу, но постепенно она начала говорить, когда чувствует боль, вести долгие разговоры и читать молитвы.

"Я рассказываю эту историю, для того, чтобы дать людям надежду, – рассказывает сын очнувшейся женщины. – Все эти годы я слышал, что она безнадежна и никакое лечение уже не поможет. Но потом я подумал, что бы сделала мать на моем месте, и делал все, чтобы спасти ее".

Напомним, показали фото тайного отца ребенка, рожденного женщиной в коме. Кроме этого, мы писали, как мать 12 лет сидела у постели лежащего в коме сына и случилось чудо.

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