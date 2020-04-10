Пенсионерка в одиночестве весело отпраздновала 88-й день рождения и сняла это на видео

Норма Греготио отметила праздник без родных и близких из-за карантина

Американская пенсионерка Норма Греготио вынуждено отпраздновала свой 88-й день рождения без родных и близких из-за карантина. Однако женщина решила не расстраиваться и повеселиться по полной программе в одиночестве.

На кадрах бабушка рассказывает о том, что вынуждена отмечать праздник на самоизоляции. Однако она не падает духом, ведь получила много внимания и подарков. Норма сначала зажигает свечи на торте, который ей передали родственники, поет известную песенку "С днем рождения", загадывает желание, а затем радостно аплодирует сама себе. "Я загадала особое желание", – удовлетворенно сказала именинница.

Соответствующее видео опубликовала на своей странице в TikTok 22-летняя внучка пенсионерки.

Как можно отпраздновать день рождения во время карантина – смотрите видео:

Напомним, ранее психолог Юлия Чемер дала совет, как весело провести праздник дома на карантине. Этот период дает нам огромную возможность выйти из зоны комфорта, не упрощать и не делегировать свои обязанности компании ивент-сервиса, утверждает она. Ранее "Сегодня" также выяснили, чем занять себя на карантине: ТОП-10 нескучных идей от телеведущего.

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