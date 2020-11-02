Одно на 25 миллионов. Парень нашел редчайшее куриное яйцо (фото)
Однако на вкус оно не отличались от обычных яиц
На ферме в штате Южная Австралия курица снесла редчайшее яйцо с тремя желтками. Об этом журналистам телеканала ABC News рассказал 14-летний сын владельцев фермы Тайлер Зайдель.
"Был совершенно обычный день. Я взял это огромное яйцо, пошел домой, разбил – и оттуда вывалилось три яйца. Был очень удивлен, когда это увидел", – вспоминает Тайлер. Парень пожарил их и утверждает, что на вкус они ничем не отличались от обычных яиц.
По статистике, на каждые 25 миллионов куриных яиц приходится лишь одно с тремя желтками. "Это можно сравнить с родами очень большого ребенка у людей. Курице снести такое яйцо было непросто", – рассказывает специалистка по птицеводству из Сиднейского университета Соня Лю.
Напомним, ранее на ферме в китайской провинции Цзянсу курица снесла яйцо зеленого цвета.
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Кроме этого, в небольшом австралийском городке Кейри семья фермеров Стокман обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные.
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