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Одно на 25 миллионов. Парень нашел редчайшее куриное яйцо (фото)

Сегодня, 11:00

Однако на вкус оно не отличались от обычных яиц

На ферме в штате Южная Австралия курица снесла редчайшее яйцо с тремя желтками. Об этом журналистам телеканала ABC News рассказал 14-летний сын владельцев фермы Тайлер Зайдель.

"Был совершенно обычный день. Я взял это огромное яйцо, пошел домой, разбил – и оттуда вывалилось три яйца. Был очень удивлен, когда это увидел", – вспоминает Тайлер. Парень пожарил их и утверждает, что на вкус они ничем не отличались от обычных яиц.

Фото: ABC news

По статистике, на каждые 25 миллионов куриных яиц приходится лишь одно с тремя желтками. "Это можно сравнить с родами очень большого ребенка у людей. Курице снести такое яйцо было непросто", – рассказывает специалистка по птицеводству из Сиднейского университета Соня Лю.

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Напомним, ранее на ферме в китайской провинции Цзянсу курица снесла яйцо зеленого цвета.

Смотрите видео: как разрисовать яйцо техникой декупаж

Кроме этого, в небольшом австралийском городке Кейри семья фермеров Стокман обнаружила куриное яйцо, размеры которого раза в три превышают привычные.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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