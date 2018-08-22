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Однополая любовь двух львов попала на видео

Необычное явление снял участник сафари

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:47
Лев. Фото: pixabay
Лев. Фото: pixabay

Участник сафари в южноафриканском национальном парке Крюгера снял на видео двух самцов льва, которые спаривались недалеко от его автомобиля. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.

По словам автора видео, он почти 20 лет регулярно ездил на сафари и неоднократно наблюдал за спариванием львов, однако впервые встретил однополую пару хищников.

Он полагает, что у животных это не половое поведение, а демонстрация силы: "Доминантные самцы льва и некоторых других видов, в частности слонов, забираются на других самцов, как при спаривании, чтобы показать им, кто тут главный".

Напомним, это уже не первый такой случай. В прошлом году мы писали о двух самцах, застуканных в объятиях на глазах у самки. Снимки разместил в сети фотограф Русс Бриджес из Ротерема (графство Саут-Йоркшир, Великобритания).

Кроме этого, мы опубликовали фото забавной ссоры льва и львицы. "Они действительно рычали друг на друга. Это была ссора, а страсть – трудно сказать", – рассказывает фотограф из Торонто 58-летний Джордж Харт.

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Источник: "Сегодня"
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