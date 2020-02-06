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Одну из самых ядовитых змей мира проглотила лягушка: фото

Лягушку вида коралловопалая литория целиком съела тайпана

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:52
Лягушка проглотила опасную змею Фото: David Clode / Unsplash
Лягушка проглотила опасную змею
Фото: David Clode / Unsplash

Жительница Австралии из города Таунсвилл, штат Квинсленд, заметила во дворе дома крохотную лягушку вида коралловопалая литория, которая съела тайпана – одну из самых ядовитых змей мира, пишет издание Daily Mail.

Фото: facebook.com/snaketakeaway

Женщина сразу же вызвала змеелова Джейме Чэпела. "Когда я приехал, лягушка почти целиком проглотила рептилию. Я не был уверен, выживет ли лягушка", – рассказывает ловец змей. По его словам, коралловопалые литории практически всеядны. Чэпел тщательно осмотрел лягушку и планирует отпустить ее на свободу, как только та поправится.

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Тайпан – одна из самых ядовитых змей мира. Средняя длина взрослой особи составляет 1,9 метра. Представители этого вида питаются лягушками и мелкими млекопитающими, включая мышей и крыс. Тайпаны очень агрессивные и быстрые, они обладают нейротоксичным ядом. Их укус вызывает паралич дыхательной мускулатуры и нарушает свертываемость крови.

Напомним, ранее двухметровый питон съел домашнюю кошку в австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд. Кроме этого, на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила.

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Источник: Сегодня
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