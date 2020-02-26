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"Огонь, огонь!" Болтливый попугай чудом спас семейство от гибели

Инцидент произошел в американском штате Теннесси

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58

В американском штате Теннесси болтливый попугай по кличке Луи предупредил хозяев о пожаре и спас их от гибели. Птица пронзительно кричала: "Огонь! Огонь!", благодаря чему разбудила 63-летнюю Барбару Кляйн, ее мужа, 61-летнего Ларри, и их шестилетнюю внучку Кейтлин. Об этом сообщает Fox News.

Попугай разбудил хозяев и спас их от гибели в пожаре
Попугай разбудил хозяев и спас их от гибели в пожаре
Фото: Pixabay

"Когда мы проснулись, весь дом был охвачен пламенем. Луи – наш герой! Если бы не он, мы бы погибли", – рассказала Барбара. Она добавила, что до этого говорливый попугай никогда не произносил слово "огонь".

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Ларри получил серьезные ожоги лица и легких, из-за чего впал в кому на несколько дней. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Неравнодушные жители города собрали для пострадавших деньги и вещи первой необходимости. Один из них подарил семье новую квартиру, а также попугая, которого семья Кляйн решила назвать Луи-младшим.

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Напомним, ранее мы опубликовали ролик, на котором попугай успешно притворяется котом. Кроме мяуканья, пернатый освоил и шипение. Также сайт "Сегодня" писал, как попугай без перьев собрал 42 миллиона просмотров за танцы с хозяином.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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