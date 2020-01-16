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Огромная волна смыла туристов на берегу: обнародовано видео

На ролике показано, как поток морской воды сбивает с ног трех человек на берегу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Мощная волна смыла прогуливавшихся по берегу океана туристов
Мощная волна смыла прогуливавшихся по берегу океана туристов
Фото: Pixabay

На западном побережье штата Калифорния в США огромная волна накрыла туристов, которые гуляли по берегу. Инцидент произошел в субботу, 11 января. О пострадавших в результате случившегося не сообщается, пишет The Press Democrat.

На обнародованной в Сети записи показано, как поток морской воды сбивает с ног трех человек, наблюдающих за волнами с берега, и накрывает их с головой. За кадром слышны их крики. Волны впоследствии затапливают парковку, заставленную автомобилями.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

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Очевидица разместила видео с происшествием в Facebook. Ролик просмотрели уже почти 900 тысяч раз, прокомментировали 2,6 тысяч пользователей.

Напомним, гигантский поток смыл туристов во время селфи. Кроме этого, мы писали о подобной истории: любительницу фото снесло волной над обрывом.Остальные туристы в ужасе побежали прочь от обрыва, а она отделалась царапинами и ссадинами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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