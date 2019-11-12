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Огромный лев рычал и прыгал на крыше стадиона: видео невероятной голограммы

В Аргентине перед футбольным матчем показали голографического огненного льва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Огненный лев выступил на открытии стадиона в Аргентине Фото: twitter.com/hashtag/TodosParaUNO
Огненный лев выступил на открытии стадиона в Аргентине
Фото: twitter.com/hashtag/TodosParaUNO

Аргентинский футбольный клуб "Эстудиантес" торжественно открыл свой отреконструированный стадион имени Хорхе Луиса Хирски в городе Ла-Плата. По этому поводу было сделано грандиозное шоу, с использованием пиротехники и музыки. Но главным номером стал огромный голографический лев, который сначала появился на крыше стадиона, а после отправился на поле.

Зрители на стадионе льва не увидели, но у них была своя веселая атмосфера: отыграли товарищеский матч легенды клуба, выступил с речью президент "Эстудиантес" Хуан Себастьян Верон, а потом был концерт с фейерверком и световым шоу.

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Лев – один из символов аргентинского клуба, а реконструированная арена "Эстудиантес" называется "Хорхе Луис Ирши". После реконструкции она вмещает 30 тысяч зрителей. Ее построили еще в 1907 году (разумеется, под другим названием), "Эстудиантес" уехали отсюда в 2005-м, арену снесли в 2007-м, а начали строить заново в 2008-м.

Ранее "Сегодня" писали, как голограмма политика объявила об участии в президентских выборах.

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