Огромный питон съел домашнюю кошку с микрочипом: фото

Змею с раздувшимся брюхом обнаружили возле одного из домов в Австралии

Питон съел домашнюю кошку Фото: Kristijan Arsov / Unsplash

Двухметровый питон съел домашнюю кошку в австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд. В брюхе пресмыкающегося оказался микрочип питомца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный змеелов Стюарт Маккензи.

Крупный питон проглотил домашнюю кошку Фото: facebook.com/SunshineCoastSnakeCatchers

Питона с раздувшимся брюхом обнаружили возле одного из домов. "Змея проглотила что-то большое и заснула в саду. Я был на 95 процентов уверен, что она съела кошку", – рассказывает Стюарта.

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Чтобы проверить свою догадку, мужчина отнес змею к ветеринару, который просканировал ее при помощи устройства для чтения микрочипов, вживляемых домашним животным. Ветеринар связался с хозяйкой животного и рассказал о случившемся. "Понятно, что она очень расстроилась, а ее дети убиты горем, – говорит Маккензи. – Кошку запирали дома только по ночам, а днем ей позволяли гулять на улице".

Питона выпустили в кусты вдали от домов и дорог, утверждает змеелов.

Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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