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"Охрана, отмєна": на нашумевшую песню появилась взрывная пародия (видео)

Гуцульская певица представила на YouTube смешную пародию на композицию "Охрана, отмєна" блогерши Jerry Heil

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:45
Певица Баба Доцька Фото: Баба Доцька / YouTube
Певица Баба Доцька
Фото: Баба Доцька / YouTube

На официальном YouTube-канале гуцульской певицы, которая выступает под сценическим именем Баба Доцька, появилась забавная пародия на трек недавно прославившейся блогерши Jerry Heil "Охрана, отмєна"

"Життє – то не проста штука. Ніколи не знаєш, хто стане на заваді твоєму щістю. Любіт один другого. P.S. Йой, Іване, я сі з тебе не сподівала", – отметила в описании забавного клипа Баба Доцька.

Смотрите видео: появился ролик-пародия на песню группы Ленинград

На обнародованном в YouTube видео можно увидеть, как одета в народный костюм артистка рассказывает об измене возлюбленного и пьет в одиночестве. Исполнительница сидит на фоне ковра с изображением лося и примеряет себе на голову рога. 

Смотрите видео: пародия на песню "Охрана, отмєна" блогерши Jerry Heil от Бабы Доцьки

На момент публикации новости пародии на песню Jerry Heil "Охрана, отмєна" собрала больше восьми тысяч просмотров. "Ахах, моцно", "Фист є!" – пишут юзеры в комментариях. 

Ранее "Сегодня" писали о пародии Бабы Доцьки на песню не поехавшей на Евровидение MARUV

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Источник: Сегодня
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