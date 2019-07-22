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Охранник снял на видео жуткую ночную сцену в больнице

Мужчина из Великобритании утверждает, что увидел на видеозаписи призрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:34
В британской больнице призрак попал на видео
В британской больнице призрак попал на видео
Фото: Pixabay

Работник систем безопасности одной из британских клиник в Белфасте Джон Маккриди на своей странице в Facebook опубликовал видео "призрака", который якобы попал на запись камеры видеонаблюдения. На днях мужчину вызвали проверить "странное поведение сигнализации", тогда он и заметил это необычное явление.

Маккриди пожаловался на то, что в последнее время по ночам часто срабатывает сигнализация, хотя видимых причин для этого нет. Когда мужчина не нашел неисправности в системе, он решил посмотреть записи камер видеонаблюдения.  

Смотрите видео: призрак висельника появился в английской тюрьме

На видео, снятом 24 января поздно вечером, Джон Маккриди заметил, что в одном из помещений автоматические двери открываются сами по себе. В левом нижнем углу экрана можно заметить темную фигуру, которая "проходит" мимо стойки администратора, а затем направляется к выходу из больницы. 

Ранее мы писали, что в китайском метро на видео попал поезд-призрак. Кроме того, Джулия Робертс рассказала, что на нее напало привидение

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