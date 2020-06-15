Оказался геем: вскрылась тайна главного героя известного мультфильма

Неожиданная новость появилась в Twitter-аккаунте телеканала Nickelodeon

В честь Pride Month (месяц защиты прав сексменьшинств – Ред.) телеканал Nickelodeon раскрыл имена персонажей мультфильмов, которые являются частью ЛГБТ-сообщества. Среди прочих был показан и главный герой известного мультсериала "Губка Боб квадратные штаны".

"Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц", – написали администраторы Twitter-аккаунта телеканала Nickelodeon, показав фото Губки Боба, Корре из мультсериала "Аватар: Легенда о Корре" и Швоза Шварца из сериала "Опасный Генри". Всех персонажей изобразили на радужном фоне (Pride flag), который является международным символом ЛГБТ-сообщества.

Однако, как выяснилось, многих пользователей сети каминг-аут Губки Боба вовсе не удивил. Юзеры вспомнили, что в одном из эпизодов 2002 года Губка Боб и его лучший друг, морская звезда по имени Патрик, были показаны как семейная пара, воспитывающая брошенного гребешка.

"Все шокированы, что Nickelodeon сообщил в Twitter, что Губка Боб – гей, хотя это было продемонстрировано в одном из эпизодов", – отметил один из подписчиков. "У него с Патриком буквально был ребенок", – написал второй. "Губка Боб – гей? Черт, Сэнди будет в шоке", – прокомментировал третий.

Мультсериал "Губка Боб квадратные штаны" стартовал еще 1 мая 1999 года и впоследствии добился статуса одной из самых популярных анимационных ТВ-программ, растянувшись на 13 сезонов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться