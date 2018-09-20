Океан вынес на берег огромное пульсирующее существо: появилось фото

Оно было живым и время от времени подрагивало

В Новой Зеландии нашли огромную медузу. Фото: pixabay

В Новой Зеландии местные жители обнаружили на берегу океана неизвестное пульсирующее существо огромных размеров. Инцидент произошел в 90 километрах от города Окленд, сообщает Fox News.

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По словам семейной пары, которая приехала на пляж с детьми, на песке лежало огромное желеобразное существо розового цвета. Оно было живым и время от времени подрагивало. По словам отца семейства, казалось, что внутри сокращаются мышцы. Он тут же предупредил детей, чтобы они не подходили.

Огромная медуза Фото: Eve Dickinson

При ближайшем рассмотрении стало ясно, что перед ними самая большая медуза в мире — волосистая цианея. Ее купол достигает двух метров в поперечнике, а щупальца вытягиваются на 20 метров.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, мы писали, что мутанта с шестью копытами удалось снять на камеру. Сообщается, что при рождении вес животного составил 15 килограммов, что является здоровым показателем. В настоящее время теленок чувствует себя хорошо, однако испытывает определенные трудности с перемещением.