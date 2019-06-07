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Океан вынес на побережье неизвестное существо: фото

У животного была голова крокодила и "зубастый" хвост, утверждает житель Канады

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:54
Нил Эйр нашел странное существо
Нил Эйр нашел странное существо
Фото: twitter.com/pennewsagency

43-летний Нил Эйр из города Сиднея (Канада) во время прогулки вдоль океана обнаружил тело загадочного существа. По словам мужчины, у животного была голова крокодила и "зубастый" хвост, сообщает издание The Mirror.

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Нил сначала подумал, что перед ним дельфин или китенок, но потом заметил хвост с острыми наростами и голову как у крокодила – ромбовидную и с огромной пастью. "Как увлеченный рыбак я хорошо знаю, кто водится в океане. Но это животное поразило меня", – рассказал канадец.

Нил Эйр нашел странное существо
Нил Эйр нашел странное существо
Фото: twitter.com/pennewsagency

На следующий день он привел невесту к тому месту, где обнаружил существо, она его сфотографировала и выложила снимок в социальные сети.

Студент находящегося неподалеку Университета Виктории Брайан Тиммер заявил, что почти уверен, что это скат. Он объяснил, что рыбаки нередко отрезают крылья у скатов и выдают их за гребешки, а тело оставляют в воде. 

Напомним, ранее в Великобритании также было найдено загадочное зубастое существо. Кроме этого, в Новой Зеландии парень обнаружил неизвестных науке животных.

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